Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лидеры «Челси» Аспиликуэта и Кристенсен могут перейти в «Барселону» бесплатно

16 Марта 2022 • 14:46 Комментировать
Челси
1:0
Ньюкасл
окончен

Защитники «Челси» Сезар Аспиликуэта и Андреас Кристенсен близки к тому, чтобы летом перейти в «Барселону», пишет британское издание The Sun.

По данным источника, футболисты не намерены продлевать свои контракты, которые истекают летом 2022 года. Таким образом, будучи свободными агентами они могут бесплатно достаться «Барселоне», которая интересуется футболистами.

Испанские СМИ сообщают о том, что 32-летний Аспиликуэта хочет перейти в «Барсу», но в его контракте присутствует опция автоматического продления контракта после истечения основного срока соглашения.

Тем временем датский защитник Кристенсен по информации источника уже прошел медицинский осмотр для перехода в каталонскую команду.

В текущем сезоне 32-летний испанец сыграл 18 матчей в чемпионате Англии и отметился двумя голевыми передачами. По ходу сезона он трижды травмировался.

Кристенсен сыграл 16 матчей, не отметившись результативными действиями.   


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта Апл Андреас Кристенсен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.03  22:30 Брайтон ... Тоттенхэм 2.95 3.40 2.46
16.03  23:15 Арсенал ... Ливерпуль 4.30 4.00 1.79
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
14:53 · Англия. Премьер-лига
Венгер: Кто поможет «Ливерпулю» выиграть квадрупл? Луис Диас!
14:46 · Англия. Премьер-лига
Лидеры «Челси» Аспиликуэта и Кристенсен могут перейти в «Барселону» бесплатно
14:25 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд: Нынешний «МЮ» не выиграет трофей, даже если купит Мбаппе и Холанна
13:16 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Ситуация с контрактом Салаха не создаёт никаких проблем
13:13 · Англия. Премьер-лига
Магуйар опроверг слухи о беспорядках в раздевалке после игры с «Атлетико» 1
12:49 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» начал переговоры с Конте 2
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Лион» хочет продлить аренду Ндомбеле
12:35 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Болельщики «Челси» лицемерят. Абрамович 20 лет скупал всех, кого хочет»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Харгривз: «МЮ» нужен такой игрок, как Беллингхем
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» связался с Эденом Азаром по поводу трансфера 1
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Милан» ведет переговоры с Ориги
11:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп об «Арсенале»: Чёткая структура, чёткое представление о том как играть. Очень интересно
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» заинтересовался Джо Гомесом
11:36 · Англия. Премьер-лига
Кассано считает, что Роналду не входит в число лучших игроков в истории футбола 1
11:28 · Англия. Премьер-лига
Конте: «У меня есть своё видение»
Все новости
Рекомендуем