Лидеры «Челси» Аспиликуэта и Кристенсен могут перейти в «Барселону» бесплатно

Защитники «Челси» Сезар Аспиликуэта и Андреас Кристенсен близки к тому, чтобы летом перейти в «Барселону», пишет британское издание The Sun.

По данным источника, футболисты не намерены продлевать свои контракты, которые истекают летом 2022 года. Таким образом, будучи свободными агентами они могут бесплатно достаться «Барселоне», которая интересуется футболистами.

Испанские СМИ сообщают о том, что 32-летний Аспиликуэта хочет перейти в «Барсу», но в его контракте присутствует опция автоматического продления контракта после истечения основного срока соглашения.

Тем временем датский защитник Кристенсен по информации источника уже прошел медицинский осмотр для перехода в каталонскую команду.

В текущем сезоне 32-летний испанец сыграл 18 матчей в чемпионате Англии и отметился двумя голевыми передачами. По ходу сезона он трижды травмировался.

Кристенсен сыграл 16 матчей, не отметившись результативными действиями.