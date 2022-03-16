Рио Фердинанд: Нынешний «МЮ» не выиграет трофей, даже если купит Мбаппе и Холанна

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал положение дел в клубе.

«Что мы сейчас видим, так это то, что не важно каких игроков вы собираете вместе, каких талантов, вам нужен кто-то, кто может это использовать. Нужен тренер, который придет и соединит все части в целое», - сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

Он добавил, что нужна осмысленная работа, начиная с фундамента и заканчивая всем остальным.

«Даже если летом вы купите Холанна и Мбаппе, «Юнайтед» не выиграет лигу. Не важно, кого вы приведете, нужна цельность от начала до конца», - сказал Фердинанд.