Клопп: Ситуация с контрактом Салаха не создаёт никаких проблем

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о непростой контрактной ситуации с египетским форвардом Мохамедом Салахом.

Клопп сказал, что никаких проблем из-за контрактной саги с Салахом нет, ведь Мохамед в данный момент полностью сосредоточен на игре за мерсисайдскую команду. Юрген отметил, что все остальные дела можно будет обсудить после завершения чемпионата.

Напомним, что на данный момент «Ливерпуль» занимает вторую строчку в АПЛ. Мохамед Салах в этом сезоне в 26 матчах английского чемпионата забил 20 мячей и сделал 20 ассистов.