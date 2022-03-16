«ПСЖ» начал переговоры с Конте

Сообщается, что «ПСЖ» начал переговоры с главным тренером «Тоттенхэма» Антонио Конте, у которого есть пункт об уходе из клуба по окончании сезона.

Calciomercato сообщает, что «ПСЖ» начал переговоры с Антонио Конте, который в ноябре подписал 18-месячный контракт со «шпорами». Однако, как говорится в сообщении, в контракте есть пункт, который позволяет менеджеру покинуть Северный Лондон по окончании сезона.

Ранее на прошлой неделе Конте сказал, что обсудит свое будущее с клубом будущим летом. Согласно сообщению, Конте соблазняется предложением из Франции, но «Тоттенхэм» попытается уговорить итальянского тренера остаться в клубе как минимум до конца сезона 2022–2023 годов.