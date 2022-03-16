«Лион» хочет продлить аренду Ндомбеле

«Лион» хочет продлить аренду полузащитника Танги Ндомбеле еще на один сезон, сообщает Jeunes Footeux.

Права на Ндомбеле принадлежат «Тоттенхэму», но клуб не видит этого игрока футболистом основного состава. Полузащитник не смог произвести впечатление с момента прибытия в 2019 году, и спустя два с половиной года «шпоры» решили с ним расстаться, отправив 25-летнего футболиста в аренду.

Срок аренды истекает в июне и французскому клубу нужно будет воспользоваться опционом на 54 миллиона фунтов стерлингов, чтобы выкупить Ндомбеле на постоянной основе. Сейчас французы работают над вариантом продления аренды еще на один сезон.

В текущем сезоне Лиги 1 Ндомбеле провел за «Лион» 5 матчей.