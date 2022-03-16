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Каррагер: «Болельщики «Челси» лицемерят. Абрамович 20 лет скупал всех, кого хочет»

16 Марта 2022 • 12:35 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
3.25 3.35 2.25
Через 8 ч. 57 мин.

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер назвал поведение болельщиков «Челси» — лицемерием.   

«Я понимаю, что болельщики «Челси» увлечены своим клубом, но думаю, что они лицемерят. Фанаты боятся того, что «Манчестер Юнайтед» или другие клубы воспользуются ситуацией, но сам «Челси» делает так уже 20 лет», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Футболист заявил, что идея прихода Романа Абрамовича в клуб заключалась в разбрасывании денег и покупке всех, кого он хочет.

Напомним, ранее, 10 марта, правительство Великобритании наложило санкции на российского владельца «Челси», заморозив все его активы. По этой причине клуб лишился доходов и рискует не доиграть текущий сезон.          

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Джейми Каррагер
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