Каррагер: «Болельщики «Челси» лицемерят. Абрамович 20 лет скупал всех, кого хочет»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер назвал поведение болельщиков «Челси» — лицемерием.

«Я понимаю, что болельщики «Челси» увлечены своим клубом, но думаю, что они лицемерят. Фанаты боятся того, что «Манчестер Юнайтед» или другие клубы воспользуются ситуацией, но сам «Челси» делает так уже 20 лет», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Футболист заявил, что идея прихода Романа Абрамовича в клуб заключалась в разбрасывании денег и покупке всех, кого он хочет.

Напомним, ранее, 10 марта, правительство Великобритании наложило санкции на российского владельца «Челси», заморозив все его активы. По этой причине клуб лишился доходов и рискует не доиграть текущий сезон.