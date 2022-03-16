Харгривз: «МЮ» нужен такой игрок, как Беллингхем

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз посоветовал клубу подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхема.

«У "Манчестер Юнайтед" нет тренера, спортивного директора, а трансферная политика требует пересмотра. Но я полон оптимизма. Они всегда могут пойти и получить то, что надо», - сказал Харгривз в интервью BT Sport.

Эксперт призвал руководство «МЮ» обратить внимание на полузащитника дортмундской «Боруссии».

«Идите и позовите Беллингхема. И определите направление, покажите, куда вы намерены двигаться», - сказал он.

В этом сезоне Беллингхем сыграл 23 матча в Бундеслиге, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов фунтов.