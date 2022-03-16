«Арсенал» связался с Эденом Азаром по поводу трансфера

Сообщается, что «Арсенал» связался с полузащитником «Реала» Эденом Азаром по поводу потенциального перехода.

Бельгийский футболист пришел «Сантьяго Бернабеу» в 2019 году из «Челси» за 150 миллионов фунтов стерлингов. Однако мечта Азара о «Реале» быстро превратилась в кошмар. Из-за череды травм и неуверенности в себе бывшая звезда "синих" не смогла достичь высот в Испании.

В этом сезоне 31-летний игрок забил только один гол в 22 матчах и тренер «сливочных» Карло Анчелотти почти не использовал его.

По данным Transfermarkt, стоимость Азара составляет 18 миллионов евро.