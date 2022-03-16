Клопп об «Арсенале»: Чёткая структура, чёткое представление о том как играть. Очень интересно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед перенесенной игрой АПЛ с «Арсеналом» поделился своим мнением об игре соперника.

«Это действительно хорошая команда, правильно настроенная, полная талантов и радости. У них есть четкая структура, четкое представление о том, как они хотят играть в футбол. Очень интересно», - сказал Клопп.

Он также добавил, что болельщики «Арсенала» должны быть довольны прогрессом команды и пожалел о том, что «Арсенал» не участвует в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоится в среду, 16 ноября.