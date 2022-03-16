«Эвертон» заинтересовался Джо Гомесом

Полузащитник «Ливерпуля» Джо Гомес попал в сферу интересов «Эвертона», сообщает источник.

В этом сезоне 24-летний футболист провел всего 620 минут в 14 матчах за «Ливерпуль». До конца его контракта осталось чуть более двух лет. Transfermarkt оценивает Гомеса в 22,5 миллиона фунтов стерлингов.

За время своего пребывания на «Энфилде» Гомес выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок лиги, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Однако, сейчас футболист крайне обеспокоен своим будущим в «Ливерпуле», так как не попадает в стартовый состав и рискует не получить место в сборной Англии на предстоящем чемпионате мира.

Среди возможных претендентов на игрока также называются «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Вест Хэм», «Фулхэм».