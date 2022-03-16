Кассано считает, что Роналду не входит в число лучших игроков в истории футбола

Известный итальянский экс-футболист Антонио Кассано заявил о том, что не считает португальца Криштиану Роналду одним из лучших футболистов мира.

Кассано сказал, что он уважает португальского форварда за 807 голов за карьеру, но Криштиану всё равно не входит в число лучших игроков мира. Антонио отметил, что Зидана и Иньесту он считает гениями футбола, которые вошли в историю, а вот Роналду можно сравнить разве что с Давидом Трезеге и Филиппо Индзаги.

Напомним, что Криштиану Роналду недавно стал лучшим бомбардиром в истории футбола. На данный момент 37-летний португалец выступает в составе «Манчестер Юнайтед».