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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «У меня есть своё видение»

16 Марта 2022 • 11:28 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о своей работе в английском клубе.

«У меня есть своё видение, и оно не меняется. Я хочу бороться за победу и быть конкурентноспособным. Я всегда буду этому следовать.

В конце сезона клуб расскажет о своём взгляде на ситуацию. В какой-то момент нам нужно будет принимать решение» — передаёт слова Конте журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

В текущем сезоне «Тоттенхэм» под руководством итальянского специалиста занимает восьмое место в чемпионате Англии, имея в своём активе 45 очков после 27 туров. До идущего пятым «Манчестер Юнайтеда» пять очков, но у «шпор» есть два матча в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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16.03  22:30 Брайтон ... Тоттенхэм 2.95 3.40 2.46
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