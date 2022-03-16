Конте: «У меня есть своё видение»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о своей работе в английском клубе.

«У меня есть своё видение, и оно не меняется. Я хочу бороться за победу и быть конкурентноспособным. Я всегда буду этому следовать.

В конце сезона клуб расскажет о своём взгляде на ситуацию. В какой-то момент нам нужно будет принимать решение» — передаёт слова Конте журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

В текущем сезоне «Тоттенхэм» под руководством итальянского специалиста занимает восьмое место в чемпионате Англии, имея в своём активе 45 очков после 27 туров. До идущего пятым «Манчестер Юнайтеда» пять очков, но у «шпор» есть два матча в запасе.