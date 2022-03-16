Десайи о Погба: Он ленивый, немного жульничает и не помогает обороне

Чемпион мира и бывший футболист сборной Франции Марсель Десайи высказал свое мнение о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба. «С точки зрения качества вы не можете сравнивать Погба с Фредом, или Мактоминеем, или Матичем. Но он ленивый, немного жульничает и не помогает полузащите в обороне», - сказал Десайи в эфире beIN SPORTS.

Он также отметил, что когда у Погба все идет хорошо, он показывает фантастический футбол и наоборот.

«Когда у него не получается, в атаке он не достигает того, чего все ожидали, он начинает немного жульничать и не отступать в оборону», - сказал эксперт.