Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: Почеттино или тен Хаг? Я предпочел бы тен Хага

16 Марта 2022 • 11:18 Комментировать

Футбольный эксперт Джэйми Каррагер настаивает на том, чтобы «Манчестер Юнайтед» назначил Эрика тен Хага на роль главного тренера команды.

«Дело не только в том, какой трофей выиграл сейчас менеджер, как играет его команда, как он выглядит. Я думаю, что он работал с Хосепом Гвардиолой, он был в мюнхенской «Баварии» в качестве менеджера резервной команды, так что у него достаточно опыта», - сказал Каррагер.

Эксперт отметил умение тен Хага вести себя спокойно, а также способность тренера создавать команды.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» рассматриваются три кандидатуры – тен Хаг, Маурисио Почеттино и Томас Тухель.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.03  22:30 Брайтон ... Тоттенхэм 2.95 3.40 2.46
16.03  23:15 Арсенал ... Ливерпуль 4.30 4.00 1.79
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
11:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп об «Арсенале»: Чёткая структура, чёткое представление о том как играть. Очень интересно
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» заинтересовался Джо Гомесом
11:36 · Англия. Премьер-лига
Кассано считает, что Роналду не входит в число лучших игроков в истории футбола
11:28 · Англия. Премьер-лига
Конте: «У меня есть своё видение»
11:25 · Англия. Премьер-лига
Десайи о Погба: Он ленивый, немного жульничает и не помогает обороне
11:18 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: Почеттино или тен Хаг? Я предпочел бы тен Хага
10:57 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Правительству придётся ослабить ограничения в отношении «Челси»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен подписать Усмана Дембеле
10:48 · Англия. Премьер-лига
Скоулз о работе Моуринью в «МЮ»: Это было неправильное решение
10:32 · Англия. Премьер-лига
Мауро: Погба оставили на скамейке в День рождения. Что ж, ему рады в Турине!
10:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Судьи не свистят фолы против Салаха. Я в недоумении 1
09:55 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: Хочу играть более стабильно 1
09:48 · Англия. Премьер-лига
Холанн может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
09:29 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Манчестер Юнайтед» постарается завершить сезон на самом высоком уровне
08:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Летом отпустим тех, кто не проходит в состав
Все новости
Рекомендуем