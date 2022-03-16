Каррагер: Почеттино или тен Хаг? Я предпочел бы тен Хага

Футбольный эксперт Джэйми Каррагер настаивает на том, чтобы «Манчестер Юнайтед» назначил Эрика тен Хага на роль главного тренера команды.

«Дело не только в том, какой трофей выиграл сейчас менеджер, как играет его команда, как он выглядит. Я думаю, что он работал с Хосепом Гвардиолой, он был в мюнхенской «Баварии» в качестве менеджера резервной команды, так что у него достаточно опыта», - сказал Каррагер.

Эксперт отметил умение тен Хага вести себя спокойно, а также способность тренера создавать команды.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» рассматриваются три кандидатуры – тен Хаг, Маурисио Почеттино и Томас Тухель.