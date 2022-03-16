Невилл: «Правительству придётся ослабить ограничения в отношении «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о происходящем в лондонском «Челси».

«Не понимаю, как продажа клуба за 3 миллиарда фунтов может состояться за отведённые 15-16 дней. Думаю, правительство понимает, что клуб с такой историей не может обанкротиться и ослабит ограничения, если будет такая необходимость», — цитирует Невилла Sky Sports.

Кроме того, футболист назвал, происходящую ситуацию, тревожным звонком для футбола и инвестиций, поступающих в английский спорт.

Напомним, ранее, 10 марта британское правительство наложило санкции на российского владельца «Челси» Романа Абрамовича, заморозим все его активы, включая лондонский клуб. Из-за финансовых проблем «аристократы» рискуют не доиграть чемпионат.