«Ливерпуль» намерен подписать Усмана Дембеле

Согласно сообщению журналиста Mundo Deportivo Ксавьера Боша, летом «Ливерпуль» может попытаться подписать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

Бош заявил, что босс "красных" Юрген Клопп является большим поклонником француза. Контракт Дембеле истекает по окончании текущего сезона. Таким образом, форвард станет свободным агентом через три месяца.

«Барселона» подписала Дембеле из дортмундской «Боруссии» за сумму в 140 миллионов евро в 2017 году. Дембеле забил 32 гола и отдал 28 результативных передач в 137 матчах за «Барселону».