Скоулз о работе Моуринью в «МЮ»: Это было неправильное решение

Бывший полузащитник сборной Англии высказался о своем отношении к работе Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

«Это был не тот Моуринью, каким его знали люди. Мне не понравилось, когда это произошло, потому что он был нашим главным соперником в течение четырех или пяти лет в «Челси». Меня это никогда не устраивало. Я уверен, что он пытался быть лучшим и у него были проблемы за пределами поля, но я просто никогда не чувствовал, что это был правильный выбор», - сказал Скоулз.

Бывший полузащитник отметил, что если бы Моуринью пришел в «Манчестер Юнайтед» из «Порту», то и отношение к нему было совсем другое.

Жозе Моуринью работал на посту главного тренера «МЮ» с 2016 по 2018 год.