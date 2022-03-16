Клопп: Судьи не свистят фолы против Салаха. Я в недоумении

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал низкое количество фолов, которые судьи фиксируют против Мохамеда Салаха.

«Это просто безумие. Вы должны спросить судей. Мы даже близко не приближаемся к количеству штрафных ударов, которое мы должны иметь. Мы не говорим об этом, это не важно, потому что мы все еще выигрываем футбольные матчи и подобные вещи, но как же так!..», - сказал Клопп.

Согласно статистике, в 26 матчах АПЛ Салах заработал только 16 фолов. Для сравнения, Уилфрид Заха из «Кристал Пэлас» набрал 72 фола против себя, а Айвен Тоуни из «Брентфорда» — 59.