Хаверц: Хочу играть более стабильно

Немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал журналистам о том, что хотел бы стабильно играть на высоком уровне.

Хаверц сказал, что очень доволен своей игрой в последних матчах, но, как футболист, всегда хочет достичь большего. Немец отметил, что хочет играть более стабильно и надеется на то, что ему удастся показать достойную игру в ближайших матчах. Напомним, что сегодня лондонская команда сыграет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лилля».

В этом сезоне Кай Хаверц провёл в английской лиге 20 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал два ассиста.