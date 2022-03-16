Холанн может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

«Манчестер Сити» предложил Холанну самую высокую зарплату в лиге.

В случае перехода в «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн будет получать более £500 000 в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Об этом сообщает Daily Mail.

По сообщениям источника, «горожане» являются фаворитами в гонке за молодым норвежцем и уже обсудили с ним личные условия. В руководстве считают, что игрок сделает окончательный выбор через месяц.

Напомним, что ранее появлялась информация об интересе к Холанну со стороны «ПСЖ», «Барселоны» и «Реала».

В текущем сезоне 21-летний форвард провёл за дортмундскую «Боруссию» 21 матч, забив 23 мяча и отдав шесть голевых персонаж. Цена игрока на Transfermarkt составляет €150 млн, однако в контракте есть опция выкупа за €75 млн.