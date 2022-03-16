Рангник: «Манчестер Юнайтед» постарается завершить сезон на самом высоком уровне

Немецкий тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник выразил надежду на то, что «красные дьяволы» смогут удачно провести концовку сезона.

Рангник сказал, что пока слишком рано говорить о том, на каком месте манчестерский клуб закончит национальный чемпионат, так как нужно провести ещё очень много матчей. Ральф отметил, что «красные дьяволы» постараются завершить сезон на самом высоком уровне для того, чтобы снова выйти в Лигу чемпионов.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь пятую строчку в английской лиге.