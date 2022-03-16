Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник: «Манчестер Юнайтед» постарается завершить сезон на самом высоком уровне

16 Марта 2022 • 09:29 Комментировать

Немецкий тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник выразил надежду на то, что «красные дьяволы» смогут удачно провести концовку сезона.

Рангник сказал, что пока слишком рано говорить о том, на каком месте манчестерский клуб закончит национальный чемпионат, так как нужно провести ещё очень много матчей. Ральф отметил, что «красные дьяволы» постараются завершить сезон на самом высоком уровне для того, чтобы снова выйти в Лигу чемпионов.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь пятую строчку в английской лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Английская Премьер-лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.03  22:30 Брайтон ... Тоттенхэм 2.95 3.40 2.46
16.03  23:15 Арсенал ... Ливерпуль 4.30 4.00 1.79
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
10:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Судьи не свистят фолы против Салаха. Я в недоумении
09:55 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: Хочу играть более стабильно
09:48 · Англия. Премьер-лига
Холанн может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
09:29 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Манчестер Юнайтед» постарается завершить сезон на самом высоком уровне
08:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Летом отпустим тех, кто не проходит в состав
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» интересуется вратарём «Барселоны»
08:17 · Англия. Премьер-лига
Теперь четвертое место в АПЛ точно гарантирует путёвку в Лигу чемпионов
08:03 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: Не знаю когда, но этот клуб вернется на вершину
01:28 · Англия. Премьер-лига
Невилл рассказал, в чём преимущество «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»
00:42 · Англия. Премьер-лига
Стам – о тен Хаге в «МЮ»: «Ему нужно сделать этот шаг»
00:04 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Матч «Ливерпуля» против «Арсенала» будет одним важнейших в чемпионской гонке» 1
15 Марта
23:55 · Англия. Премьер-лига
Силва о чемпионской гонке: «Впереди девять очень тяжелых матчей»
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» доиграет сезон, несмотря на санкции ЕС 2
22:49 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл поддержал вариант сноса «Олд Траффорд»
22:36 · Англия. Премьер-лига
Конте прокомментировал возвращение Эриксена в сборную Дании
Все новости
Рекомендуем