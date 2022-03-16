Клопп: Летом отпустим тех, кто не проходит в состав

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил журналистом, что клуб готов подыскать новые варианты продолжения карьеры для тех игроков, кто не проходит в состав.

«Это тяжело для Ориги – постоянно не играть. Схожая ситуация и у Минамино. Вряд ли мы останемся с таким большим составом на следующий сезон. Некоторые игроки понимают, что играют недостаточно много. И летом мы найдем решения для каждого игрока», - сказал Клопп в интервью Sky Sports.

Также он отметил, что костяк команды на следующий сезон останется неизменным.