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Клопп: Летом отпустим тех, кто не проходит в состав

16 Марта 2022 • 08:58 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил журналистом, что клуб готов подыскать новые варианты продолжения карьеры для тех игроков, кто не проходит в состав.

«Это тяжело для Ориги – постоянно не играть. Схожая ситуация и у Минамино. Вряд ли мы останемся с таким большим составом на следующий сезон. Некоторые игроки понимают, что играют недостаточно много. И летом мы найдем решения для каждого игрока», - сказал Клопп в интервью Sky Sports.

Также он отметил, что костяк команды на следующий сезон останется неизменным.

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Евро-Футбол.Ру,
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