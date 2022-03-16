«Эвертон» интересуется вратарём «Барселоны»

Бразильский вратарь «Барселоны» Нетто Мурара попал в сферу интересов «Эвертона», сообщает издание Sport.

Сообщается, что голкипер хочет постоянное место в основном составе и собирается летом найти себе новый клуб. Одним из претендентов на 32-летнего вратаря является английский «Эвертон».

Уточняется, что потенциальный трансфер может сорваться, если ливерпульский клуб не сможет сохранить за собой прописку в АПЛ на следующий сезон.

В этом сезоне Мурара сыграл 2 матча за «Барселону» в Ла Лиге. «Эвертон» занимает 17-е место в АПЛ.