Теперь четвертое место в АПЛ точно гарантирует путёвку в Лигу чемпионов

После вылета «Манчестер Юнайтед» из розыгрыша Лиги чемпионов четвертое место в АПЛ точно гарантирует место в главном еврокубковом турнире на следующий год.

Ранее была вероятность, что даже финиш в ТОП-4 мог не дать право играть в следующем розыгрыше ЛЧ. Это могло произойти, если бы «Манчестер Юнайтед» победил в текущем розыгрыше турнира, а «Вест Хэм» - в Лиге Европы.

После того, как «Юнайтед досрочно закончил выступление в Лиге чемпионов, «Арсенал», который на данный момент занимает четвертое место в АПЛ, может быть уверен, что это место в турнирной таблице абсолютно точно гарантирует попадание в ЛЧ на следующий год.