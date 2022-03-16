Невилл рассказал, в чём преимущество «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»

Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл поведал о том, какой фактор, по его мнению, даёт «Ливерпулю» преимущество в чемпионской гонке.

У «Ливерпуля» попросту больше нападающих, умеющих забивать голы. Именно этот фактор может перевернуть ход чемпионской гонки в их пользу», – цитирует Невилла Sky Sports.

Команда Юргена Клоппа сократит отрыв от «Сити» до одного очка, если в ближайшем матче сумеет обыграть «Арсенал» в Лондоне.

В настоящий момент сразу три представителя «Ливерпуля» находятся на вершине списка бомбардиров АПЛ: Мохамед Салах отличился 20 раз, Диогу Жота и Садио Мане – по 12.