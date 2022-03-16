Стам – о тен Хаге в «МЮ»: «Ему нужно сделать этот шаг»

Знаменитый в прошлом футболист Яп Стам высказался на тему возможного назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг проделал отличную работу в «Аяксе». При нём с командой стали считаться все соперники по еврокубкам и местному чемпионату. Он очень чётко показывает игрокам, что от них требуется, помогает им расти. Но работа в «Манчестер Юнайтед» будет для него совершенно новым опытом. Думаю, ему необходимо сделать этот шаг в своей карьере», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед», «Аякса» и сборной Нидерландов в интервью Sky Sports Italy.

Эрик тен Хаг является одним из главных кандидатов на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед».