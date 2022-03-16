Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «Матч «Ливерпуля» против «Арсенала» будет одним важнейших в чемпионской гонке»

16 Марта 2022 • 00:04 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
3.75 4.05 1.88
Через 21 ч. 25 мин.

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своим мнением о значимости предстоящего матча «красных» против «Арсенала».

«Чувствую, что следующая игра против «Арсенала» будет иметь огромное значение. Победа «Ливерпуля» в этом матче может психологически надломить «Манчестер Сити». На мой взгляд, ближайшие туры могут стать определяющими в чемпионской гонке. Мы наблюдаем за борьбой двух величайших команд в истории АПЛ», – цитирует Каррагера Mirror.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 70 набранными очками. «Ливерпуль» отстаёт на четыре балла, имея один матч в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон Джейми Каррагер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.03  22:30 Брайтон ... Тоттенхэм 2.95 3.40 2.46
16.03  23:15 Арсенал ... Ливерпуль 4.30 4.00 1.79
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
01:28 · Англия. Премьер-лига
Невилл рассказал, в чём преимущество «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»
00:42 · Англия. Премьер-лига
Стам – о тен Хаге в «МЮ»: «Ему нужно сделать этот шаг»
00:04 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Матч «Ливерпуля» против «Арсенала» будет одним важнейших в чемпионской гонке»
15 Марта
23:55 · Англия. Премьер-лига
Силва о чемпионской гонке: «Впереди девять очень тяжелых матчей»
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» доиграет сезон, несмотря на санкции ЕС 2
22:49 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл поддержал вариант сноса «Олд Траффорд»
22:36 · Англия. Премьер-лига
Конте прокомментировал возвращение Эриксена в сборную Дании
22:30 · Англия. Чемпионшип
«Вест Бромвич» — «Фулхэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
21:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» проявляет интерес к Депаю
21:51 · Англия. Премьер-лига
Салах не планирует переходить в один из клубов Примеры летом
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» претендует на Эдена Азара
21:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не смог оформить трансфер вингера «Шахтера» из-за запрета АПЛ
20:37 · Англия. Премьер-лига
ЕС ввел очередные санкции в отношении владельца «Челси» Абрамовича
20:30 · Англия. Премьер-лига
Источник: стали известны требования Салаха по новому контракту с «Ливерпулем»
19:52 · Англия. Премьер-лига
Переговоры «Ливерпуля» и Салаха зашли в тупик
Все новости
Рекомендуем