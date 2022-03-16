Каррагер: «Матч «Ливерпуля» против «Арсенала» будет одним важнейших в чемпионской гонке»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своим мнением о значимости предстоящего матча «красных» против «Арсенала».

«Чувствую, что следующая игра против «Арсенала» будет иметь огромное значение. Победа «Ливерпуля» в этом матче может психологически надломить «Манчестер Сити». На мой взгляд, ближайшие туры могут стать определяющими в чемпионской гонке. Мы наблюдаем за борьбой двух величайших команд в истории АПЛ», – цитирует Каррагера Mirror.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 70 набранными очками. «Ливерпуль» отстаёт на четыре балла, имея один матч в запасе.