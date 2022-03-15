«Челси» доиграет сезон, несмотря на санкции ЕС

«Челси» продолжит сезон в штатном режиме, несмотря на новый пакет санкций в отношении Романа Абрамовича.

Ранее в клубе писали о том, что присутствуют существенные финансовые сложности. Дошло до отсутствия возможности продавать билеты на матчи и тратить более 500 тысяч фунтов на организацию домашних игр. Такие ограничения существенно ударили по работе структуры клуба.

Более того, банк Barclays заблокировал счета «аристократов», что стало последней каплей.

Сегодня председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак дал понять, что клуб обладает необходимым финансами, дабы закрыть оставшуюся часть сезона.