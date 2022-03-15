Конте прокомментировал возвращение Эриксена в сборную Дании

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался на тему возвращения Кристиана Эриксена в сборную Дании.

Летом прошлого года у полузащитника остановилось сердце во время матча Евро-2020. Сегодня стало известно о первом вызове Эриксена в сборную Дании после злополучного инцидента.

«Я очень рад за Кристиана, – заявил Конте. – Очень приятно снова видеть его на поле. Мы говорим об отличном игроке, который в первую очередь является по-настоящему хорошим человеком. Он и его семья заслуживают нормальной жизни», – приводит слова итальянского специалиста Sky Sports.

30-летний Кристиан Эриксен выступает за английский «Брентфорд». Датчанин знаком с Антонио Конте по совместной работе в своём предыдущем клубе – миланском «Интере».