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Конте прокомментировал возвращение Эриксена в сборную Дании

15 Марта 2022 • 22:36 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
3.25 3.30 2.25
Через 22 ч. 31 мин.

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался на тему возвращения Кристиана Эриксена в сборную Дании.

Летом прошлого года у полузащитника остановилось сердце во время матча Евро-2020. Сегодня стало известно о первом вызове Эриксена в сборную Дании после злополучного инцидента.

«Я очень рад за Кристиана, – заявил Конте. – Очень приятно снова видеть его на поле. Мы говорим об отличном игроке, который в первую очередь является по-настоящему хорошим человеком. Он и его семья заслуживают нормальной жизни», – приводит слова итальянского специалиста Sky Sports.

30-летний Кристиан Эриксен выступает за английский «Брентфорд». Датчанин знаком с Антонио Конте по совместной работе в своём предыдущем клубе – миланском «Интере».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Кристиан Эриксен
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