«Тоттенхэм» проявляет интерес к Депаю

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма».

В январе каталонский клуб укрепил атакующую линию новыми игроками, в связи с чем испытывающему проблемы с травмами Депаю стало труднее пробиться в основной состав.

Зимой в прессе всё чаще стали фигурировать слухи о возможном уходе голландца. Теперь, как сообщает издание AS, в услугах игрока заинтересован английский «Тоттенхэм». Однако 28-летний форвард ещё не определился со своим будущим: он рассчитывает доказать свою состоятельность главному тренеру «Барселоны» в оставшихся поединках сезона.

Мемфис Депай отметился 10 голами в 27 матчах за «сине-гранатовых» в текущей кампании.