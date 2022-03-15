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Салах не планирует переходить в один из клубов Примеры летом

15 Марта 2022 • 21:51 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не собирается уходить из «Ливерпуля» будущим летом ради подписания контракта с одним из клубов Ла Лиги.

О данной информации на своей странице в «Твиттере» сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Относительно ухода из «Ливерпуля» решение не принято. Есть сложности в переговорах и требование по новому контракту с «красными». Пока диалог остановлен, но стороны обязательно вернутся к обсуждению.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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