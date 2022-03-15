«Арсенал» претендует на Эдена Азара

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар заинтересовал лондонский «Арсенал».

Руководство «канониров» уже связывалось с представителями 31-летнего бельгийца, чтобы узнать о его запросах. По утверждениям Footmercato, официальные переговоры пока не стартовали, но лондонский клуб всерьёз рассматривает вариант с трансфером экс-игрока «Челси», на которого также претендует другой представитель английской Премьер-лиги – «Ньюкасл».

Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 млн евро. Проведя в составе «сливочных» три неполных сезона, нападающий принял участие в 65 матчах, отметившись 6 голами и 10 результативными передачами.