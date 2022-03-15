«Ливерпуль» не смог оформить трансфер вингера «Шахтера» из-за запрета АПЛ

Руководители «Ливерпуля» обратили внимание на вингера донецкого «Шахтера» Тете. «Красные» всерьез заинтересовались возможностью подписания контракта с бразильцем, но столкнулись с проблемой в виде запрета со стороны АПЛ.

ФИФА разрешила покинуть клубы УПЛ всем легионерам до 7 апреля включительно (временно), чем собирался воспользоваться «Ливерпуль».

Руководители АПЛ отклонили данный вариант. В лиге действует правило, по которым нельзя оформлять трансферы за рамками согласованных трансферных окон. Даже текущая ситуация не интересует высшее руководство.