ЕС ввел очередные санкции в отношении владельца «Челси» Абрамовича

Евросоюз объявил о новом пакете санкций в отношении ряда российских олигархов, в том числе бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Напомним, ранее, 10 марта, британское правительство наложило санкции на Абрамовича и заблокировало все его активы, включая лондонский клуб.

На данный момент «Челси» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков.

Завтра, 16 марта, «аристократы» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лилля».