Источник: стали известны требования Салаха по новому контракту с «Ливерпулем»

Как сообщалось ранее, «Ливерпуль» не готов удовлетворить требования Мохамеда Салаха по зарплате.

По утверждениям Catalunya Radio, нападающий сборной Египта запросил у руководства своего клуба зарплату в размере 17 млн евро за сезон, на что получил отказ. Как известно, переговоры зашли в тупик ещё в декабре. «Ливерпуль» не готов удовлетворить требования своей звезды, а футболист, несмотря на желание остаться, пока не намерен уступать.

Слухи связывают 29-летнего форварда с переходом в «Барселону», однако сам игрок не проявляет заинтересованности в трансфере.

Напомним, что контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.