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Переговоры «Ливерпуля» и Салаха зашли в тупик

15 Марта 2022 • 19:52 Комментировать

Менеджмент «Ливерпуля» на данный момент не может договориться с Салахом о подписании нового договора.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что египтянин сосредоточился на выступлениях за «Ливерпуль», но пока отклонил все предложения «красных» по новому контракту. Таким образом, диалог зашел в тупик. Многое зависит от конкретных шагов, которые будут предприняты руководителями. Они желают сохранить форварда или нет?

Будущим летом Салах не планирует покидать команду. Контракт работает до лета 2023 года. Если новое соглашение не подпишут, нападающий уйдет бесплатно.

СМИ сообщают о серьезном интересе к футболисту со стороны «Барселоны», но по факту каталонцы не смогут потянуть сделку с точки зрения финансовой.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Салахед Салах
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