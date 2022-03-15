Рангник назвал главную задачу «МЮ» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился своим ожиданиями относительно будущей ответной игры в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Атлетико».

«Если внимательно проанализировать последние матчи «Атлетико», Симеоне отдает владение мячом сопернику. Мы готовы к этой ситуации и знаем, как действовать. Основная задача — забить гол первыми. Для этого нужно перехватить инициативу и создавать давление. Важно не пропустить гол, чтобы «матрасники» не начали играть вторым номером. В этом случае восстановить баланс будет крайне сложно».