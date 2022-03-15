Тухель: «Если в парламенте, болельщики «Челси» — главная тема для обсуждений, то нам стоит начать беспокоиться о приоритетах правительства Великобритании»

Главный тренер «Челси» Тома Тухель поделился мнением о запрете британского правительства скандировать имя Романа Абрамовича болельщикам «Челси» на трибунах.

«Если это самая важная тема для обсуждений у них в парламенте, то, возможно, нам стоит начать беспокоиться об их приоритетах», — цитирует Тухеля журналист Низар Кинселла.

Напомним, 10 марта правительство Великобритании наложило санкции на владельца «Челси» Романа Абрамовича, заморозив активы российского бизнесмена, включая лондонский клуб. Из-за сложившейся ситуации, «аристократы» лишились доходов и рискуют даже не доиграть сезон, если ситуация в ближайшее время не улучшится.