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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Думаю, Салах сможет сыграть с «Арсеналом»

15 Марта 2022 • 15:09 Комментировать (1)
Арсенал
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Ливерпуль
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16.03 23:15

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил, что в матче 27-го тура АПЛ против «Арсенала», сможет принять участие нападающий команды Мохаммед Салах.

«Нам повезло, что травма оказалась несерьёзной. Перед сегодняшней пресс-конференцией я получил информацию о том, что Салах готов вернуться к полноценным тренировкам. Всё выглядит так, как будто Мохаммед сможет сыграть с «Арсеналом», — цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

В текущем сезоне АПЛ 29-летний Салах принял участие в 26 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Египта пропустил тренировку «Ливерпуля» из-за повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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