Клопп: «Думаю, Салах сможет сыграть с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил, что в матче 27-го тура АПЛ против «Арсенала», сможет принять участие нападающий команды Мохаммед Салах.

«Нам повезло, что травма оказалась несерьёзной. Перед сегодняшней пресс-конференцией я получил информацию о том, что Салах готов вернуться к полноценным тренировкам. Всё выглядит так, как будто Мохаммед сможет сыграть с «Арсеналом», — цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

В текущем сезоне АПЛ 29-летний Салах принял участие в 26 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Египта пропустил тренировку «Ливерпуля» из-за повреждения.