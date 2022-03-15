Клопп: Мы должны отдать абсолютно всё для победы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал журналистам, что его команда готова отдать все силы, что побороться за титулы во всех оставшихся турнирах.

«Мы хотим написать здесь особую историю не только в этом году, но и вообще. Если вы хотите позже оглянуться назад на очень успешные времена, вы должны отдать абсолютно все сейчас. У нас нет ни времени, ни очков, чтобы тратить их впустую. Мы должны продолжать, это ясно, и если есть какой-то импульс, мы должны сохранить его и работать с ним», - сказал Клопп.

«Ливерпуль» продолжает выступление в трех турнирах и во всех у клуба есть шансы на победу – в чемпионате и Кубке Англии и в Лиге чемпионов.

Ранее в этом сезоне «Ливерпуль» одержал победу в Кубке лиги.