«Арсенал» хочет сохранить Артету

Лондонский «Арсенал» собирается продлить контракт с главным тренером команды Микелем Артетой на фоне слухов об интересе к специалисту со стороны «ПСЖ», сообщает Football.London.

Действующий контракт испанского наставника с канонирами действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Артета входит в число главных кандидатов на замену Маурисио Почеттино, который, как ожидается, покинет «ПСЖ» летом текущего года.

Испанец возглавляет «Арсенал» с 2019 года. Ранее специалист помогал Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити».

С «Арсеналом» Артета выиграл Кубок и Суперкубок Англии в 2020 году.