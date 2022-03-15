Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» хочет сохранить Артету

15 Марта 2022 • 14:29 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
3.70 4.05 1.87
16.03 23:15

Лондонский «Арсенал» собирается продлить контракт с главным тренером команды Микелем Артетой на фоне слухов об интересе к специалисту со стороны «ПСЖ», сообщает Football.London.

Действующий контракт испанского наставника с канонирами действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Артета входит в число главных кандидатов на замену Маурисио Почеттино, который, как ожидается, покинет «ПСЖ» летом текущего года.

Испанец возглавляет «Арсенал» с 2019 года. Ранее специалист помогал Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити».   

С «Арсеналом» Артета выиграл Кубок и Суперкубок Англии в 2020 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Микель Артета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
14:55 · Англия. Премьер-лига
Бернанду Силва о чемпионской гонке АПЛ: «Мы в лучшем положении, чем «Ливерпуль»
14:45 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Мы должны отдать абсолютно всё для победы
14:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» подписал игрока юношеской сборной Англии
14:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет сохранить Артету
13:57 · Англия. Премьер-лига
Эриксен вызван в сборную Дании впервые с 2020 года
13:46 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд: Магуайру нужно немного удачи, чтобы выйти из пике
13:17 · Англия. Премьер-лига
Рео-Кокер о Деле Алли: Лучше бы играл в футбол, чем ввязывался в драки
12:34 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: Конкуренция – это хорошо. Надеюсь, мы победим
12:24 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: Никогда не считал трансфер Роналду хорошим для «Манчестер Юнайтед»
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересован в подписании Облака
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» продолжает бороться за Холанна
11:41 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд - фанатам «Арсенала»: Не лгите себе! 3
11:31 · Англия. Премьер-лига
Салах пропустил тренировку «Ливерпуля», участие в матче с «Арсеналом» под вопросом
11:08 · Англия. Премьер-лига
Теллес: Нам нужно хорошо сыграть, и мы к этому готовы
11:06 · Англия. Премьер-лига
Заместитель генерального директора Sportrecs: «Я бы на месте Okko обратился в суд»
Все новости
Рекомендуем