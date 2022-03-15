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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рио Фердинанд: Магуайру нужно немного удачи, чтобы выйти из пике

15 Марта 2022 • 13:46 Комментировать

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поддержал Гарри Магуайра после серии неудачных выступлений.

«Он проходит через период, когда все, что ты ни делаешь, кажется проблемой. Это ошибка», - сказал Фердинанд.

Он рассказал о своем игровом опыте и пожелал Магуайру немного удачи.

«Я проходил через это. Делал ошибки. Но иногда соперник не пользовался этим, или вратарь спасал, или Видич вовремя делал отбор. Магуайру нужно немного удачи», - сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне провел в АПЛ 24 игры и забил 1 гол. В последнее время защитник подвергается жесткой критике, среди которой звучали требования лишить его капитанской повязки.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Гарри Магуайр
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