Рио Фердинанд: Магуайру нужно немного удачи, чтобы выйти из пике

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поддержал Гарри Магуайра после серии неудачных выступлений.

«Он проходит через период, когда все, что ты ни делаешь, кажется проблемой. Это ошибка», - сказал Фердинанд.

Он рассказал о своем игровом опыте и пожелал Магуайру немного удачи.

«Я проходил через это. Делал ошибки. Но иногда соперник не пользовался этим, или вратарь спасал, или Видич вовремя делал отбор. Магуайру нужно немного удачи», - сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне провел в АПЛ 24 игры и забил 1 гол. В последнее время защитник подвергается жесткой критике, среди которой звучали требования лишить его капитанской повязки.