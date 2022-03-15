Рео-Кокер о Деле Алли: Лучше бы играл в футбол, чем ввязывался в драки

Футбольный эксперт Найджел Рео-Кокер нелестно отозвался об игре и поведении полузащитника «Эвертона» Деле Алли. «

У него проблемы. Я не вижу, чтобы футбол был его главным приоритетом. Он проявляется свою агрессию не в том, как он играет или подходит к игре, а в развязывании драк на поле и прочей ерунде», - сказал Рео-Кокер в подкасте BBC Radio Five Live Football.

Эксперт также раскритиковал трансферную политику «Эвертона», сказав, что все проблемы, которые клуб имеет сейчас, берут свое начало в неадекватных приобретениях в межсезонье.

На данный момент «Эвертон» занимает 17-е место в таблице АПЛ и не попадает в зону вылета только из-за лучшей разности забитых и пропущенных голов.