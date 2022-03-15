Де Брёйне: Конкуренция – это хорошо. Надеюсь, мы победим

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал гонку за титул АПЛ между его клубом и «Ливерпулем».

«Обе команды идут хорошо. Мы можем проиграть игру, но и они могут – поэтому я не слежу за этим. Это никогда не кончится, не так ли? Ну и хорошо. Мы заставляем друг друга становится лучше. Всё, что мы можем делать – стараться выигрывать матчи», - сказал де Брёйне.

Полузащитник также отметил, что надеется на победу в чемпионате, но впереди еще долгий путь.

Отрыв между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в таблице АПЛ составляет четыре очка, при этом у «Ливерпуля» есть одна игра в запасе.