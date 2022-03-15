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Мерсон: Никогда не считал трансфер Роналду хорошим для «Манчестер Юнайтед»

15 Марта 2022 • 12:24 Комментировать

Экс-игрок «Арсенала», а ныне эксперт Пол Мерсон высказался по поводу игры португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Мерсон заявил, что никогда не считал трансфер португальского форварда хорошим или удачным для манчестерской команды. Пол отметил, что вряд ли Криштиану останется в «Юнайтед» на следующий сезон. Эксперт считает, что «красные дьяволы» не смогут выиграть АПЛ с 37-летним игроком в нападении.

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английской лиге 24 встречи, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Пол Мерсон
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