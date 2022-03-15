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«Ньюкасл» заинтересован в подписании Облака

15 Марта 2022 • 12:15 Комментировать

«Ньюкасл» заинтересовался возможность подписания вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака. Как сообщает GOAL, этим летом голкипер станет открытым для трансфера. Контракт Облака заканчивается через 18 месяцев и, возможно, мадридский клуб захочет заработать на футболисте, пока цена на него не начала падать.

Облак готов к переезду в АПЛ, но только в тот клуб, который будет бороться за титулы, говорится в сообщении.

Также сообщается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, в случае ухода Облака, намерен пригласить в команду вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу, который сейчас не проходит в основной состав «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Атлетико Мадрид Ян Облак Кепа Аррисабалага
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