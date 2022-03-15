«Реал» продолжает бороться за Холанна

Норвежский журналист Ян Оге Фьёртофт заявил, что трансферная сага с участием Эрлинга Холанна еще не закончена. Несмотря на сообщения о том, что нападающий договорился о переходе в «Манчестер Сити», «Реал» продолжает бороться за футболиста.

«Сага о Холанне находится на завершающей стадии, я думаю, что «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» будут главными претендентами, но еще ничего не решено», - сказал Фьёртофт.

Сумма отступных за норвежского футболиста составляет 75 миллионов евро. Холанд забил 16 голов в 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне, но пропустил 17 матчей из-за проблем с мышцами, травмы бедра и проблем со здоровьем.