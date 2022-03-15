Рио Фердинанд - фанатам «Арсенала»: Не лгите себе!

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался по поводу возможного выхода «Арсенала» в Лигу чемпионов. На замечание о том, что болельщики «канониров» будут довольны даже участием команды на групповом этапе с последующим вылетом, Фердинанд отреагировал довольно жестко.

«Не обманывайте себя. Мы все всё понимаем. Ажиотаж будет высоким. Вы же сами будете раскручивать его. И если команда вылетит из группы – «Артета – убирайся!», - я услышу это. Вы же сами первыми это и скажете», - сказал Фердинанд.

«Арсенал» сейчас занимает 4-ю строчку в таблице АПЛ.