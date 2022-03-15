Салах пропустил тренировку «Ливерпуля», участие в матче с «Арсеналом» под вопросом

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах пропустил в понедельник тренировку и его выход на поле против «Арсенала» стоит под вопросом.

Египтянин забил гол в матче прошлого тура АПЛ, когда "Ливерпуль" победил "Брайтон" со счетом 2:0, однако его сняли с игры всего через несколько минут после того, как он реализовал пенальти.

По заявлениям главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, нет поводов для беспокойства, однако Салаху предстоит пройти несколько медицинских тестов. Матч с "Арсеналом" состоится в среду, 16 марта.

В этом сезон Салах сыграл в 26 матчах АПЛ, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.