Заместитель генерального директора Sportrecs: «Я бы на месте Okko обратился в суд»

Заместитель генерального директора Sportrecs Иван Катанаев прокомментировал решение АПЛ расторгнуть контракт с Okko.

«Все стороны выполняли условия договора, но всё же АПЛ расторгла контракт в одностороннем порядке. Я бы на месте Okko обратился в суд. Понятно, что в английском суде ничего не добиться, а решение нашего в данном случае не будет иметь силы, но, когда АПЛ захочет вернуться в Россию, их можно будет обложить штрафом», — цитирует Катанаева Sport24.

Напомним, ранее АПЛ прекратила сотрудничество с Okko из-за политической ситуации в мире. Компания транслировала Английскую Премьер-Лигу в нашей стране с 2019 года.